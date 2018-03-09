اعتبر رئيس “لقاء علماء صور” ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين أن “هذه الانتخابات النيابية لا بد أن تتم بناءً لمنطق انتخاب المرشح الأكثر نزاهة والفعال ليرتقي منبر المجلس النيابي”، موضحا أن “هذه الانتخابات المتلازمة والوضع الاقليمي والهجمة الشرسة على محور المقاومة، يستلزم من كل لبناني أن يبادر إلى تفعيل مشاركته في هذه الانتخابات، حفاظا على مصادر قوة لبنان، لاسيما المقاومة، على أمل أن نصل في الانتخابات اللاحقة أن ننتخب على أساس ما يقدمه النواب من خدمات ومشاريع وخطط تنموية للبلد”.

وأكد أن “لبنان بلد العيش المشترك والطوائف فيه نعمة، فلننطلق من تعاليم هذه الطوائف، ولنترك شعارات الطائفيين، بترك الخطابات الحادة، والتركيز على مصالح الوطن والمواطنين، والابتعاد عن المواقف التي تسبب الاستنفار الطائفي أو المناطقي، وأن يكون منطلقنا من اختيار المرشحين منطلقا من المصلحة العامة ومصلحة الأجيال القادمة، وأن تحاسب كل من لا يهتم بمصالح هذا البلد وأبنائه.

وطالب ياسين المرشحين “بوضع خطة للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد، تحفظ المال العام، وتوقف الهدر والسرقة، وتعمل على استرجاع شيء مما تهب، والحفاظ على عوامل القوة في نهضة الوطن والحفاظ عليه، خلاصة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي حررت الأرض، وأبعدت خطر الإرهابيين” . وختم ياسين بالدعوة إلى “تعزيز العمل اللبناني الفلسطيني لحماية الأمن والاستقرار المشترك بين المخيمات والجوار، مشيدا “بالانتفاضة الفلسطينية المتصاعدة في وجه الغطرسة الصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام