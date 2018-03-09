الإخبارية السورية: معلومات عن احتمال خروج عشرات المدنيين من الغوطة الشرقية من خلال ممر الموفدين إضافة إلى 13 مسلحاً سلّموا أنفسهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2018 - 12:23
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الإخبارية السورية: معلومات عن احتمال خروج عشرات المدنيين من الغوطة الشرقية من خلال ممر الموفدين إضافة إلى 13 مسلحاً سلّموا أنفسهم
منذ 29 mins
9 March، 2018
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