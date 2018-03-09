الحالة العامة: طقس متقلّب نسبياً يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط يستقر تدريجياً صباح الأحد.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسميّة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة قبل الظهر والليل، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة والمتفرقة على المرتفعات الشمالية اعتباراً من ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرّقة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيّاً صباحاً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات ويتكوّن الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً الى قليل الغيوم.

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة ناشطة ، سرعتها بين ١٥ و٤٥ كلم/س

الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً على الجبال بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين ٦٠ و٨٥ %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

الضغط الجوي: ١٠١٤ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق

المصدر: موقع المنار