صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“كثرت في الآونة الاخيرة عمليات السلب في منطقة زحلة وضواحيها، من قبل اشخاص منتحلين صفة امنية وشرطة بلدية. بتاريخ 6/3/2018 وفي محلة المدينة الصناعية / زحلة، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف المواطنين: ح.ح (مواليد عام 1990)، ع.ح (مواليد عام 1989)، على متن “رابيد” لون ابيض، للاشتباه بقيامهما بعمليات السلب المذكورة. بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بالعديد من عمليات السلب طالت أشخاصا من الجنسية السورية منتحلين صفة امنية او شرطة بلدية. وقد تعرف إليهما بعض الأشخاص الذين وقعوا ضحية أعمالهما، واتخذوا بحقهما صفة الادعاء الشخصي. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام