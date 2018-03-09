صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أحراج: عين دارة -البازورية – ضهور حالات.

* أعشاب: جويا -رومية – الجية – مشمش(عكار).

* منازل: داخل غرفة في زحلة.

* سيارات: فان في الفرزل.

* كهرباء: عمود في شيخان – محوّل في جبيل.

* نفايات: المرج – مجدل عنجر.

* مختلف: 4 خيم للنازحين السوريين في تعنايل.

– حوادث سير: الحمرا ونقل جريحة الى المستشفى – الملا ونقل جريح الى المستشفى – المصنع ونقل جريحين الى المستشفى – النقاش ونقل قتيل الى المستشفى.

– نقل وإسعاف: (10)حالاتطارئة.

– إغاثة وإنقاذ: فتح باب منزل في طاميش.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام