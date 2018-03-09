صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
* أحراج: عين دارة -البازورية – ضهور حالات.
* أعشاب: جويا -رومية – الجية – مشمش(عكار).
* منازل: داخل غرفة في زحلة.
* سيارات: فان في الفرزل.
* كهرباء: عمود في شيخان – محوّل في جبيل.
* نفايات: المرج – مجدل عنجر.
* مختلف: 4 خيم للنازحين السوريين في تعنايل.
– حوادث سير: الحمرا ونقل جريحة الى المستشفى – الملا ونقل جريح الى المستشفى – المصنع ونقل جريحين الى المستشفى – النقاش ونقل قتيل الى المستشفى.
– نقل وإسعاف: (10)حالاتطارئة.
– إغاثة وإنقاذ: فتح باب منزل في طاميش.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام