قال قائد قوات حلف شمال الاطلسي في اوروبا الخميس ان اجهزة الحكومة الاميركية لا تنسق جهودها بشكل كاف لمواجهة تهديد هجمات المعلوماتية من روسيا، رغم ان موسكو تشن “حملة لزعزعة الاستقرار”.

وقال الجنرال الاميركي كيرتيس سكاباروتي امام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ ان روسيا تعمل على تفكيك حلف شمال الاطلسي بعدة طرق بينها عملياتها الالكترونية لنشر الاخبار الكاذبة.

وصرح الجنرال ان “روسيا تشن حملة لزعزعة الاستقرار بهدف تغيير النظام العالمي وتفكيك حلف شمال الاطلسي وتقويض القيادة الاميركية في العالم وفي انحاء اوروبا ومنطقة الشرق الاوسط وغيرها”، مشيراً الى ان روسيا “اظهرت استعدادها وقدرتها على فرض نفوذها ونشر المعلومات الخاطئة وتقويض الثقة بحلف شمال الاطلسي، وسواء في البحر او البر او الجو، فإن الجيش الروسي الذي تزداد وتيرة تحديثه يعمل على مستويات لم نشهدها منذ الحرب الباردة”.

وقال ان نفوذ روسيا يمتد إلى اوروبا، ولكن المنطقة التي تثير قلقه بشكل خاص هي البلقان، مضيفاً ان “روسيا تعمل في البلقان، واعتقد اننا غفلنا عن هذه المنطقة”.

ورأى انه يتوجب علينا ايلاء تلك المنطقة بعض التركيز من الناحية الدبلوماسية، داعياً الى مواصلة الاصلاحات الامنية وبناء القدرات التي نقوم بها مع المجتمع الدولي في البلقان”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية