غادر الوفد الأمني المصري الخميس قطاع غزة بعد لقاءات أجراءها مع أغلب الفصائل لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة في زيارة بدأت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وقد غادر الوفد غزة عبر حاجز بيت حانون “إيرز” في “مهمة عمل” على أن يعود أول الأسبوع المقبل.

وترأس الوفد الأمني المصري اللواء في جهاز المخابرات العامة سامح نبيل، وعضوية العميد في الجهاز عبد الهادي فرج، والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامي.

وقبيل مغادرته، التقى الوفد صباح الخميس نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ضمن مباحثات يُجريها بشأن سُبل تنفيذ اتفاق المصالحة بما في ذلك استلام حكومة الوفاق لمهامها بالقطاع.

وأجرى الوفد عدة لقاءات كان اخرها لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

المصدر: وكالة معاً