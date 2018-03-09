اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الفلسطينية المحتلة الخميس قياديا في حركة “الجهاد الإسلامي” ونجله بعد اقتحام منزلهما ببلدة سيلة الظهر في قضاء مدينة جنين المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جهاز الأمن الوقائي في جنين اعتقل القيادي في حركة الجهاد الأسير المحرر ماهر الأخرس ونجله إسلام بعد اقتحام منزلهما بسيلة الظهر بجنين”.

وأضافت المصادر أنه “أثناء عملية الاعتقال قام عناصر الوقائي بإطلاق النار والاعتداء على الأسير المحرر بسام ذياب”.

وأشارت المصادر الى انه “عقب الاعتقال توجه مجموعة من الشبان للاعتصام أمام مقر شرطة جنين للمطالبة بالإفراج الفوري عن القيادي الأخرس ونجله”.

المصدر: فلسطين اليوم