نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تصريحات وزارة الخارجية الأميركية، حول أن بلاده والولايات المتحدة “ناقشا إمكانية عقد لقاء بينه وبين نظيره الأميركي ريكس تيليرسون”. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في زيمبابوي “ما كنت أريد التحدث حول هذا الموضوع، إلا أنني علمت بأن الأميركيين أعلنوا أنه لم يجر بحث إمكانية عقد لقاء بيني وبين تيلرسون في اديس أبابا، أود التأكيد بأن ذلك غير صحيح”. كما أوضح أن تيلرسون “اقترح عليه بنفسه إيجاد المكان والزمان المناسبين بعد تعذر عقد لقاء في نيويورك على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية