ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بينما يترقب المستثمرون مزيدا من التفاصيل بخصوص رسوم واردات الصلب والألومنيوم التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأمريكية.

. وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1328.81 دولار للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن أعلى مستوياته في أسبوع يوم الأربعاء عند 1340.42 دولار ثم أغلق منخفضا عن ذلك عند 1325.49 دولار للأوقية.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1329 دولارا.

وقال محللو ايه.ان.زد في مذكرة ”نرى الذهب كتحوط جيد ضد تنامي تقلبات سوق الأسهم واحتدام المخاطر السياسية المتعلقة بالرسوم التجارية واتفاق نافتا وكوريا الشمالية“.

وزادت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.55 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951.80 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير كانون الثاني عند 945.70 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 972 دولارا بعد انخفاضه يوم الأربعاء إلى أقل سعر له منذ التاسع من فبراير شباط عند 961.55 دولار

المصدر: رويترز