دان المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيروت أبو خليل قاسم، “الاشتباكات في مخيم شاتيلا مساء أمس والتي أسفرت عن مقتل شاب وإصابة آخرين”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد عقدت اجتماعا عاجلا في مقر الحركة في مخيم شاتيلا لعرض تطورات الإشكال وسبل حله. وأكدت في بيان مشترك بعد الاجتماع “تشكيل لجنة تحقيق من الفصائل والفاعليات للبحث في خلفية الحادث، على أن يتم تسليم المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة”، مؤكدة “تسيير قوة أمنية من كل الفصائل باستثناء الفصيلين المشاركين في الاشكال”، داعية الجميع إلى “ضرورة العمل على حماية المخيم ومحاسبة كل فصيل لكادره المسيء”.

المصدر: فلسطين اليوم