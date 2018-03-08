أشارت مجلة “كمبيوتر بيلد” إلى أن الفأرة اللاسلكية منخفضة التكلفة تلبي احتياجات المستخدم بشكل جيد في الاستخدامات اليومية، حيث قامت المجلة الألمانية باختبار 10 موديلات من الفأرة اللاسلكية المتوافرة في الأسواق من مختلف فئات الأسعار، وحصلت جميع الأجهزة على تقييم “جيد” على الأقل.

وأشار الخبراء الألمان أن الموديلات باهظة التكلفة من الفأرة اللاسلكية تستهدف تلبية متطلبات عشاق الألعاب الطموحين، ولكن غالبا ما يتم استعمال فأرة لاسلكية مع أجهزة اللابتوب، نظراً لأنها تعمل بشكل أكثر دقة وراحة مقارنة بلوحة اللمس المدمجة بجهاز اللابتوب، ولذلك يتعين على المستخدم تجريب الفأرة اللاسلكية في المتجر قبل شرائها، والتأكد من أنها مناسبة لحجم يده.

وأظهرت نتائج اختبار المجلة الألمانية حصول الفأرة اللاسلكية شيري MW 2310 على المركز الأول، بسببها تصميمها المريح في اليد وفترة تشغيل البطارية التي بلغت 455 ساعة من التشغيل المستمر، وجاء في المركز الثاني الفأرة اللاسلكية M220 من لوجي تيك، والتي تمتاز بفترة تشغيل بطارية بلغت 227 ساعة.

المصدر: د ب ا