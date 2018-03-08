أعلن اللواء 110 في الحشد الشعبي الخميس عن شن عملية عسكرية لتعقب تنظيم “داعش” في ثلاث مناطق شمال شرقي محافظة ديالى. وقال اللواء 110 في بيان إن “قوات من لواء 110 نفذت عمليات مداهمة وتفتيش لمناطق تل بردان وتل سليمة وأطراف الطبج المحاذية ل‍نهر ديالى (75كم شمال شرق ب‍عقوبة)”. وأضاف البيان، أن “العمليات انطلقت بناء على معلومات استخبارية وعلى خلفية الحوادث الإرهابية التي شهدتها تلك المناطق”، مؤكداً “استمرار عملية التعقب والرصد الاستخباري لاي تحركات مشبوهة لبقايا جيوب الارهاب من تنفيذ مخططاتها الارهابية”.

المصدر: موقع السومرية نيوز