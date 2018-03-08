أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق إصدار جديد من برنامج التراسل الفوري سكايب خلال الأيام والأسابيع القادمة للهواتف الذكية القديمة المزودة بنظام غوغل أندرويد بدءاً من الإصدار 4.0.3 وحتى الإصدار 5.1.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الإصدار الجديد يحتاج إلى مساحة أقل في الذاكرة الداخلية للهاتف الذكي وذاكرة الوصول العشوائي، وبالتالي فإن تطبيق التراسل الفوري الجديد سيعمل بصورة أفضل على الموديلات القديمة من الهواتف الذكية، مع توفير جودة أفضل لمكالمات الصوت والفيديو مقارنة بالإصدارات السابقة، وأكدت شركة مايكروسوفت على تحسين أداء برنامج سكايب الجديد حتى في ظل الاتصال الرديء بالإنترنت.

وتساير شركة مايكروسوفت الاتجاه الحالي نحو إطلاق إصدارات مبسطة وخفيفة من أنظمة التشغيل والتطبيقات المختلفة، والتي تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين في الأسواق الناشئة التي يسود فيها ضعف تغطية شبكات الاتصالات والأجهزة القديمة أو منخفضة التكلفة.

وقد أعلنت شركة غوغل مثلاً مع بداية العام الجاري عن إطلاق نسخة خفيفة من نظام تشغيل الأجهزة الجوالة تحت اسم أندرويد غو Android Go، حيث يحتاج هذا النظام والتطبيقات المثبتة به مسبقا إلى مساحة ذاكرة أقل، ويستهلك قدر أقل من اتصال البيانات، حيث يمكن استعمال نظام أندرويد جو مع الهواتف الذكية المزودة بذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت.

المصدر: د ب ا