اكدت “لجنة دعم الصحفيين” أن “تَستّر القوات الخاصة الاسرائيلية بأنها صحافة فلسطينية خلال اقتحامها الاربعاء الحرم الجامعي لجامعة بيرزيت أثناء تنفيذ عملية اعتقال احد الشبان يعتبر جريمة وقرصنة اسرائيلية بحق الصحافة الفلسطينية يعاقب عليها القانون الدولي”.

وقالت اللجنة في بيان لها الاربعاء إن “استغلال مهنة الصحافة من قبل الاحتلال فيه تعدي خطير على مهنة الصحافة وسابقة خطيرة تعرض حياة الصحفيين الفلسطينيين للخطر”، وطالبت “الاتحاد الدولي للصحفيين بالوقوف عند مسؤولياته تجاه الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين ومهنة الصحافة”، وأكدت أن “ما جرى في الحرم الجامعي لجامعة بير زيت فيه تعدي صارخ على كل القوانين واللوائح الدولية”.

يذكر ان عناصر من قوات اسرائيلية خاصة ومستوطنين صهاينة دخلوا الاربعاء حرم جامعة بيرزيت بالضفة الغربية المحتلة، واقتربوا من الطالب عمر الكسواني وقالوا لهم انهم صحفيون يريدون اجراء حديث صحفي فاعتدوا عليه واعتقلوه ولاذوا بالفرار تحت حماية من الدوريات الاسرائيلية.

المصدر: فلسطين اليوم