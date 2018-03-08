أكدت “شركة طيران الهند” الاربعاء “إطلاق رحلاتها بين نيودلهي وتل ابيب في وقت لاحق من هذا الشهر” والتي من المتوقع ان تستخدم المجال الجوي السعودي.

وقال متحدث باسم طيران الهند إن “الشركة حصلت على تصريح وجدول زمني لرحلاتها الى تل ابيب من المديرية العامة للطيران الهندي”.

واضاف المتحدث ان “وقت الرحلة بحسب المديرية العامة سيكون سبع ساعات وخمس دقائق وبالتالي نعتقد اننا سنحلق في المجال الجوي السعودي”.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن خلال زيارته لكيان العدو الاسرائيلي في تموز/يوليو الماضي عن المسار الجديد بين اسرائيل والهند.

ومؤخرا طلبت شركة “العال” الاسرائيلية للطيران فتح المجال الجوي السعودي امامها، لان فتحه فقط بوجه الطائرات الهندية المتوجهة الى كيان العدو سيؤدي الى زيادة الطلب على الشركة الهندية وسيسبب ضررا للشركة الصهيونية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية