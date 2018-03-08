أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال لقائه النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، أن مجالات الاتفاق مع إيران كبيرة، بينما الإشكالات معها صغيرة.

ورحب العبادي بالوفد الإيراني الذي يترأسه جهانغيري في بغداد، مشيرا إلي إن الاجتماعات والمباحثات المشتركة بين البلدين تصب في مصلحة البلدين وتعزز العلاقات المشتركة.

وقال العبادي “لدينا علاقات تاريخية وثيقة بين البلدين والشعبين ونسعى لتمتينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية والمجالات الأخرى، إضافة إلى العمل على إزالة جميع المخلفات السابقة”.

من جهته اعتبر جهانغيري أن العراق “بلد مهم وكبير وعلاقتنا به وطيدة وهناك مشتركات عديدة وهي في أفضل حالاتها ومستوياتها”، موضحا أن بلاده ستقف إلى جانب العراق في إعادة الإعمار والبناء.

المصدر: وكالات