هدف العمليات العسكرية الحالية هو السيطرة على مشارف مسرابا (التلفزيون السوري) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2018 - 12:05
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هدف العمليات العسكرية الحالية هو السيطرة على مشارف مسرابا (التلفزيون السوري)
منذ 17 mins
7 March، 2018
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