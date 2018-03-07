أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أن قرار استخدام روسيا للأسلحة النووية “لا يمكن أن يتم إلا كضربة جوابية”. وقال بوتين، في حوار في سياق الفيلم الوثائقي الجديد، “النظام العالمي 2018″ ” بالنسبة للموضوع نفسه ، فهو بطبيعة الحال مهم للغاية وحساس للغاية، وأريد أن يعلم العالم الداخل والخارج، خططنا للاستخدام [الأسلحة النووية]، أتمنى أن لا تتم، الخطط النظرية للتطبيق تسمى بالرد، ضربة مضادة”. وأضاف بوتين، أن القرار باستخدام الأسلحة النووية، يمكن أن يتخذ في حالة إذا سجلت أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالخطر الصاروخي وأعطت البيانات الخاصة بالتوقيت ومسار الطيران ومكان سقوط الرأس على الأراضي الروسية، وهذا ما يسمي بالضربة المضادة، عندما يكون لدينا حق مشروع في الرد”.

وتابع الرئيس الروسي قائلا”نعم، بالنسبة للبشرية ستكون كارثة عالمية، للعالم سيكون هناك كارثة عالمية، ولكن كمواطن روسي، كرئيس للدولة الروسية، أريد أن أسأل نفسي: لماذا يجب أن يكون لدينا مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة؟” وكان الرئيس الروسي، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية الخميس المنصرم، عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخية والدفاع الجوي. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية،دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أشرف شخصيا على تطوير نموذج السلاح الذي تحدث عنه خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية الروسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية