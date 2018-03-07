تساهم كثير من الأطعمة في زيادة معدل حرق الدهون في الجسم، ولذلك يوصى بتناولها عوضاً عن الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون. تعرف على الأطعمة الأكثر فعّالية في حرق دهون الجسم.

التوقف عن تناول الطعام هو ليس الحل الأمثل لتقليل الوزن، وإنما هناك بعض الأطعمة التي يتسبب تناولها في حرق الدهون، والتي ننصحك بوضعها في نظامك اليومي أثناء الحمية الغذائية.

إليك قائمة بأبرز أنواع الأطعمة التي تزيد من حرق الدهون في الجسم:

1- ثمرة التمر الهندي (Tamarind): هو نبات له ثمرة يمكن إضافتها إلى العديد من الأطعمة، ليعطيها لذعة في المذاق. إضافة لذلك، فإنه يساعد في حرق الدهون، حيث يستخرج من قشرته حامض (HCA Hydroxycitric Acid)، الذي يعمل على منع الإنزيم الذي يقوم بتحويل السكريات إلى دهون، وبالتالي يحول دون تراكمها بالجسم.

يستخدم ثمار التمر الهندي في العديد من الأطباق الهندية، ويمكن إضافته إلى الدجاج مع التوابل الأخرى أو إلى طبق الدال الهندي (وهو طبق يشبه شوربة العدس).

2- الكرنب الأجعد (Kale): هو أحد أنواع عائلة الكرنب، وله عدة أسماء مثل الكرنب الأجعد، قنبيط سائب الأوراق أو الكرنب الزيتي، حيث يتميز بلونه الأخضر، ويحتوي على كم كبير من الألياف، ويساعد في تخليص الجسم من السموم. يمكن إضافة هذا النوع من الكرنب إلى السلطة الخضراء، فيعطيها مذاقاً مميزاً ويزيد من معدل حرق الدهون.

3- السلمون البري (Wild Salmon): يعتبر السلمون البري مفيداً لمن يريد التخلص من دهون منطقة الخصر لأنه يحسن من فعالية الأنسولين، وبالتالي مساعدة الجسم في إستخدام الدهون المخزنة كمصدر طاقة بدلاً من تراكمها في البطن.

كما أن السلمون البري يساهم في تنشيط هرمون الغدة الدرقية لتقوم بوظائفها بصورة أفضل، مما يزيد من فرص الحرق في الجسم.

4- البروكلي (Broccoli): من أهم الأطعمة التي تساهم في حرق الدهون بصورة أفضل، حيث يحتوي على مغذيات نباتية تسمى ” سولفورفان”، والتي تزيد من هرمون التستوستيرون في الجسم، وهذا الهرمون له فوائد عديدة من ضمنها زيادة حرق الدهون.

كما أن البروكلي يقلل من نسبة هرمون الكورتيزول الذي يتسبب في زيادة معدلات الدهون بالجسم.

5- الأفوكادو (Avocado): على الرغم من إحتواء ثمرة الأفوكادو الواحدة على 29 غرام دهون، ولكنها دهون أحادية غير مشبعة والمفيدة جداً للصحة. لقد أثبتت الدراسات أن تناول نصف ثمرة من الأفوكادو يومياً في الإفطار أو مع وجبة الغداء يساعد في تقليل الشعور بالجوع.

كما أن إحتواءه على كمية كبيرة من الفيتامينات والألياف يساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم ومستوى الأنسولين، فيكبح الشهية لتناول الحلويات.

6- المكسرات البرازيلية (Brazil Nut): أيضاً تحتوي المكسرات البرازيلية على الدهون المفيدة، وتساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وتنشيط هرمون الغدة الدرقية، مما يضمن حرق أفضل، كما أنها تخلص الجسم من السموم. ويفضل تناول حفنة من المكسرات البرازيلية يومياً، فلها العديد من الفوائد لصحة القلب والوقاية من الأمراض.

7- البيض (Egg): يتميز البيض بأنه يحتوي على البروتين الحيواني الذي يجعلك تشعر بالشبع والإمتلاء لفترة طويلة بعد تناوله. بالتالي لا يجعلك تتناول المزيد من الطعام لسد جوعك، كما أنه يحتوي على الدهون المفيدة للجسم. لا تجعل تناول البيض يقتصر على وجبة الإفطار، إنما يمكن تناول واحدة أخرى بين الوجبات إذا شعرت بالجوع.

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المصدر: ويب طب