جدد الرئيس الأمريكي تأكيد نيته فرض الرسوم الجمركية على استيراد الصلب والألمنيوم، محذرا الاتحاد الأوروبي من “ضريبة كبيرة” على بضائعه لعدم تعامله بشكل جيد في التجارة مع واشنطن.

وقال دونالد ترامب في مؤتمر صحفي: “هم يجعلون من المتعذر علينا إدارة الأعمال معهم، ومع هذا يرسلون سياراتهم وكل شيء آخر إلى الولايات المتحدة، يمكنهم أن يفعلوا ما يروق لهم، لكن إذا فعلوا ذلك، عندئذ فإننا سنفرض ضريبة كبيرة قدرها 25% على سياراتهم. وصدقوني هم لن يستمروا في فعل ذلك لفترة طويلة جدا”.

ويأتي ذلك بعدما كشفت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية عن مسودة مقترحات تتحدث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الاتحاد من بعض المنتجات الأمريكية، وذلك ردا على خطة ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعاني عجزا تجاريا قدره 800 مليار دولار لعام 2017، ويرى الرئيس ترامب أن السبب في ذلك هو “حماقة الرؤساء الأمريكيين السابقين”، اللذين انتهجوا سياسات تجارية خاطئة مع العديد من بلدان العالم بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.

المصدر: روسيا اليوم