ابلغ مهاجرون افارقة غير شرعيين وصلوا الثلاثاء الى ايطاليا المنظمة الدولية للهجرة، ان 21 مهاجرا افريقيا فقدوا اثر غرق زورق خشبي صغير كانوا يستقلونه قبالة الشواطىء الليبية.

وكانت السفينة التجارية القبرصية “ام في ايفيرست” اسعفت 72 مهاجرا كانوا في المياه الدولية، 30 منهم كانوا على متن زورق خشبي صغير، و42 كانوا على متن زورق مطاطي، ونقلتهم الى سفينة “اكواريوس” التي تستأجرها منظمة “اس او اس مديتيرانيه” و”اطباء بلا حدود”.

وبينما كانوا على متن اكواريوس او بعيد وصولهم صباح الثلاثاء الى مرفأ بوزالو في صقلية، روى الناجون من المجموعة الاولى ان 21 شخصا كانوا يسافرون معهم فقدوا في البحر، بحسب ما اعلنت المنظمة الدولية للهجرة.

وروى شاب غامبي لـ”اس او اس مديتيرانيه” “انه عندما انتاب الذعر الجميع خلال الليل، وكاد الزورق ان يغرق بالفعل، سقط اشخاص كثيرون في مياه البحر، كانت هناك خمس نساء على متن الزورق غرقت اربع منهن بينهن حامل، وانا فقدت شقيقي وقد توفي”.

اما الناجون من المجموعة الثانية فقد رووا ان 90 شخصا كانوا معهم على الزورق نفسه اسعفوا ونقلوا الى ليبيا من قبل حرس الحدود الليبيين.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو “لا نعرف بالتحديد كيف حصل ذلك الا ان افرادا في عائلات اضاعوا اقرباءهم ويعملون على ايجادهم”.

وروت منظمة اطباء بلا حدود ان رجلا شاهد ابنة اخيه البالغة السابعة من العمر تعود الى ليبيا، وان شخصا آخر وجد نفسه من دون ابنه البالغ العاشرة من العمر، الا انه تمكن من التحدث اليه هاتفيا، الاب من اكواريوس والطفل اودع مركز احتجاز في ليبيا.

وافادت وزارة الداخلية الايطالية ان 5300 مهاجر وصلوا الى ايطاليا هذه السنة اي اقل بـ66% من العام الماضي خلال الفترة نفسها وذلك اثر تراجع حاد لعدد المهاجرين منذ صيف 2017 والاتفاقات الموقعة بين روما وليبيا بسبب الظروف الصعبة جدا التي يعانيها المهاجرون في ليبيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية