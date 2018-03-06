قتل ثلاثة اشخاص وجرح 20 اخرون الثلاثاء في اقتتال بين القبائل في جنوب ليبيا، بحسب مصادر طبية، في حلقة جديدة من اشتباكات مستمرة منذ شهر.

ووقع القتال في مدينة سبها على بعد حوالى 600 كلم جنوب طرابلس حيث تتحول الخلافات القبلية في كثير من الاحيان الى سفك للدماء.

وقال مركز سبها الطبي على مواقع التواصل الاجتماعي أن ثلاثة مدنيين بينهم فتاة، قتلوا بعد يومين من توقف القتال.

ويدور الخلاف في الاشتباكات الاخيرة التي وقعت في منطقة فزان المهمشة، والمعروفة بطرق التهريب، بين قبيلة اولاد سليمان وقبيلة التبو.

والخميس قالت الامم المتحدة انها تشعر بـ”قلق بالغ” من تصاعد القتال الذي ادى الى مقتل ستة مدنيين وشهد تعرض مستشفى الى ضربات متكررة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية