أعلن رئيس إدارة الاستخبارات في وزارة الحرب الأمريكية، روبرت أشلي، أن “المعارضة” السورية مجزأة ومن المستبعد أن تتمكن من استعادة قواها.

وجاء في تقرير أشلي للكونغرس: “المعارضة السورية مجزأة، ومحبطة، وتعاني من نقص خطير في الموارد وتعاني من الضعف بسبب النزاع الداخلي، وتقع في موقف دفاعي، واحتمال التغلب على تقوقعها ضئيل”.

هذا وأفاد رئيس الاستخبارات الأمريكية، دانيال كوتس، في وقت سابق من اليوم أيضاً، أن “المعارضة” السورية لم تعد قادرة على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، أو التغلب على الفارق الكبير بالقدرات العسكرية الذي يتزايد باستمرار.

المصدر: سبوتنيك