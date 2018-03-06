نجح الأطباء في إنقاذ حياة طفلة عمرها سبعة أشهر في الهند، بإزالة جنين كان ينمو داخل جسدها.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل”، لاحظ والدا الطفلة وجود ورم ينمو بسرعة، قبل أن تخضع لعملية جراحية لإزالة الجنين الذي كان مشوها.

ويرجع سبب نمو الجنين بداخل الطفلة إلى حالة طبية نادرة للغاية لم يصاب بها سوى 200 فقط في العالم.

وكان وزن الجنين يبلغ نحو 0.113 كغم ويتواجد في المنطقة بين أمعاء وكليتي الطفلة.

وقال راكيش جوشي مدير قسم جراحة الأطفال في المستشفى: “كان لدى الجنين غير المكتمل عمود فقري عادي، وأنسجة دماغية، ورأس، وبدايات أطراف”.

وأضاف عن سبب نمو الجنين بداخل الطفلة “لم يحدث فصل كامل للتوأمين، لهذا توقف أحدهما عن النمو وأصبح جزءاً داخليا من الطفل سليم الجسد”.

المصدر: سبوتنيك