أبرز التطورات على الساحة السورية: 6 _ 03 _ 2018

دمشق وريفها:

ـ قال “المرصد السوري المعارض” إن قوات الجيش السوري، سيطرت على 40 % من مساحة تواجد المسلحين في الغوطة الشرقية لدمشق.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل أحد مسلحي “قسد” وأصيب آخرون، جراء الاشتباكات التي دارت أمس بين “قسد” وأهالي قرية الجيعة في ريف دير الزور الشمالي على خلفية مشاجرة جرت بين الطرفين.

حلب وريفها:

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً و”الوحدات الكردية” على محور بلدة مرعناز في ريف حلب الشمالي.

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض”، مقتل 359 عنصراً من الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه، بينهم 68 جندياً تركياً، ومقتل 316 مسلحاً من “الوحدات الكردية”، خلال المعارك بين الطرفين في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية التركية على عفرين، بتاريخ 20 كانون الثاني، وحتى اليوم.

ـ اندلعت اشتباكات بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” في محيط قرية بسرطون في ريف حلب الغربي، بالتزامن مع قصف “الهيئة” للقرية بالقذائف المدفعية.

المصدر: الإعلام الحربي