صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، في تعليقه على التصريحات حول إمكانية استخدام دمشق أسلحة كيميائية في سوريا، أن الاستفزازات بمثل هذه التلميحات مستمرة.

وقال بيسكوف للصحفيين: “فيما يخص استمرار اتهام السلطات السورية باستخدام أسلحة كيميائية، تعلمون أن الأسلحة الكيميائية في سوريا دمرت. وقد تم التحقق من ذلك ليس فقط من قبل الجانب الروسي، تم التحقق عندها من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية – الهيئة الدولية المعنية. هذا أولا، وهذا الأهم على الأرجح”.

وأضاف بيسكوف: “تستمر الاستفزازات التي تستمر بالتلميحات والاتهامات الفارغة بحق القيادة السورية”.

المصدر: سبوتنيك