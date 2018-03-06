أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا تدعو باستمرار لمراقبة الوضع حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، إلا أنها تواجه صعوبات في كل مرة.

وقال بيسكوف للصحفيين: “الجانب الروسي يرى أنه من غير المقبول استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي كل مرة تظهر فيها شكوك مماثلة تبادر بالدعوة لإجراء تحقيق دولي نزيه في هذه الحالات”.

وتابع: “للأسف كل مرة نواجه عدم رغبة شركائنا إجراء تحقيق دولي مماثل، ونرى أن الأساس الوحيد الذي يمكن أن يكون سببا لأي اتهامات في استنتاجات لجنة دولية.. مجموعة العمل الدولية”.

المصدر: سبوتنيك