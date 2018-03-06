ارتفعت أسعار النفط مع سوق الأسهم الأميركية بدعم من توقعات بنمو قوي للطلب على الخام ومخاوف من نمو إنتاج أوبك بوتيرة أبطأ كثيرا في السنوات المقبلة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.17دولار أو 1.8 بالمئة ليبلغ عند التسوية 65.54 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.32دولار أو 2.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 62.57 دولار للبرميل.

وبدأت أسعار النفط، التي كانت مستقرة في وقت سابق الاثنين، في الصعود مع الأسهم الأميركية حيث ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز أكثر من واحد بالمئة قبل الإغلاق.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة، الاثنين إنها تتوقع نمو الطلب العالمي السنوي على النفط بمعدل متوسطه 1.1 بالمئة حتى 2023، مشيرة إلى أن أوبك ستعجز عن زيادة طاقتها الإنتاجية كثيرا.

المصدر: اسعار النفط