التحكم المروري: قتيل و19 جريحا في 16 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2018 - 11:02
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معلقون صهاينة: نتانياهو وفريقه قلقون من الفجوة التي تتسع بين تصريحات ترامب في الملف الإيراني وبين الأفعال على الأرض
الرئيس الشيخ حسن روحاني باستقبال لودريان: السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا هو دعم الحكومة السورية
لودريان في ختام زيارته إلى طهران: ما زال هناك "الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في موضوع الصواريخ البالستية"
إقليم كاتالونيا: بدء البحث عن بديل لرئيس برلمان الإقليم بعد انسحاب رئيسه كارليس بوتشيمون المطالب بالاستقلال
بلجيكا: توقيف 8 أشخاص في حي مولنبيك في بروكسل بعد سلسلة مداهمات في قضية إرهاب
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المرصد المعارض: مقتل 359 عنصرا من الجيش التركي وفصائل "الحر" اضافة الى 316 من الوحدات الكردية في معارك عفرين
الكرملين: لا يمكن التحقق من مزاعم استخدام اسلحة كيميائية في سوريا الا من خلال تحقيق حيادي
البنتاغون: الهجوم التركي في شمال سوريا ادى الى توقف العمليات ضد داعش في شرق البلاد
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بحق الفلسطينيين من بينهم الفتاة فاطمة جرار في الضفة الغربية المحتلة
التحكم المروري: قتيل و19 جريحا في 16 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية (الوكالة الوطنية)
منذ 1 ساعة
6 March، 2018
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