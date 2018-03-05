صرح المتحدث الرسمي باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي بأنه بإمكان إيران أن تستأنف تخصيب اليورانيوم في غضون 48 ساعة في حال الضرورة.

وقال كمالوندي في حديث لقناة “العالم” الإيرانية، في معرض حديثه عن الرد الإيراني المحتمل على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول برنامج طهران النووي: “نحن لن نعود إلى الوضع السابق فحسب، بل نتقدم لمراحل عديدة متقدمة عن السابق”.

وتابع المتحدث “على سبيل المثال لو أردنا إنتاج (اليورانيوم المخصب بنسبة) 20 بالمئة بإمكاننا القيام بذلك في أقل من 48 ساعة”.

وأضاف أن إيران ستبدأ بإنتاج محركات جديدة ستحل محل نظيراتها القديمة، ما سيتيح إنتاج اليورانيوم المخصب بوتيرة أسرع، مشيرا إلى أن الظروف الفنية المتوفرة لدى إيران حاليا أصبحت أفضل بكثير مما كان عليه الحال قبل سنتين.

وفي الوقت ذاته أكد كمالوندي التزام إيران بخطة الأعمال المشتركة الشاملة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، التي تم الاتفاق عليها بين طهران والسداسية في يوليو عام 2015.

المصدر: قناة العالم