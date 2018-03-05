اكد رئيس الوزراء المالي سوميلو بوبي مايغا الاثنين في باماكو ان الدولة باتت “اكثر حضورا” في وسط البلاد، داعيا الافرقاء السياسيين الى الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة في تموز/يوليو.

وصرح مايغا للصحافيين الاجانب غداة زيارة قام بها لمنطقة سيغو (وسط) “من الواضح انه بفضل اجهزتنا الامنية فان الادارة ستعود تدريجا الى الميدان بحسب جدول زمني معروف”. واضاف ان “الدوريات تتكثف وحضور الدولة يزداد”، بعدما زار خصوصا البلدات التي هاجمها الارهابيون اخيرا.

وقالت اوساط رئيس الوزراء انه سيتوجه قبل نهاية الاسبوع الى المغرب لتعزيز التعاون الثنائي.

الى ذلك، كرر رئيس الوزراء انه سيتم احترام موعد الانتخابات. وقال “على الناس الاستعداد للانتخابات، الدورة الاولى ستجري في 29 تموز/يوليو، يمكنني ان اعلن ان وزير الادارة تمكن مع جميع الاطراف الماليين من اقرار نصوص لتنظيم انتخابات هادئة وديموقراطية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية