عقدت قيادة الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية اجتماعا طارئا في مركز حركة “الجهاد الاسلامي” في مخيم الرشيدية – صور، اصدرت بعده بيانا اكدت فيه ان الإشكال الذي حصل يوم أمس الأحد بين شبان من مخيم الرشيدية، حادث فردي وليس له أي تداعيات تنظيمية أو سياسية”، مضيفة ان “الفصائل الفلسطينية قانت بتسليم المطلوبين للدولة اللبنانية للتحقيق معهم في عملية مقتل الشابين نور ذيب وسعيد مسعود”، مشددة على أنها “ستلاحق كل من يثبت التحقيق تورطه في الحادث”.

واكدت “ضرورة سحب كافة المسلحين من أي جهة كانت من شوارع المخيم، باستثناء القوة الأمنية الموكلة من قبل كافة الفصائل وأنها ستتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المخيم واستقراره”.

واعلنت انها “ستبقي اجتماعاتها مفتوحة حتى معالجة كافة ذيول الحادث”، وأكد المجتمعون أن “يوم غد الثلاثاء يوم دوام رسمي للمدارس والمؤسسات”.

ودعت الفصائل للمشاركة في التشييع غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر في مقبرة المخيم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام