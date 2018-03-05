بو صعب أعلن إعفاء تلامذة التعليم الأساسي من رسوم التسجيل اعتبارا من بداية العام 2016-2017

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إعفاء التلامذة اللبنانيين فقط المسجلين في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية من رسوم التسجيل لحساب الموازنة العامة. وجاء في تعميم الوزير بهذا الخصوص: “لما كان المرسوم الرقم 161 تاريخ 26/8/1981 المعدل بموجب الجدول الرقم (9) الملحق بالقانون الرقم 280 تاريخ 15/12/1993 ...