تقرير: حسين عواد
اساتذةُ التعليم الاساسي الرسمي مجدداً الى ساحة رياض الصلح لرفع الصوت.
المصدر: المنار
تقرير: حسين عواد
اساتذةُ التعليم الاساسي الرسمي مجدداً الى ساحة رياض الصلح لرفع الصوت.
المصدر: المنار
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إعفاء التلامذة اللبنانيين فقط المسجلين في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية من رسوم التسجيل لحساب الموازنة العامة. وجاء في تعميم الوزير بهذا الخصوص: “لما كان المرسوم الرقم 161 تاريخ 26/8/1981 المعدل بموجب الجدول الرقم (9) الملحق بالقانون الرقم 280 تاريخ 15/12/1993 ...