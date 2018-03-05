ندد وزير الدفاع الايراني الاسبق العميد احمد وحيدي بسياسات الرئيس الاميركي ترامب ووصفه بأنه قوّض الامن العالمي.

واشار وحيدي، في تصريح ادلى به لمراسل “فارس” اليوم الاثنين، الى السياسات المعادية للحكومة الاميركية ضد ايران، واصفا هذه الحكومة بانها تجتاز اسوأ الظروف حالیا حيث ازدادت الاحتجاجات ضد الرئيس الاميركي المهمش للغاية سواء في داخل اميركا او خارجها.

واضاف، انه بطبيعة الحال تبذل الحكومة الاميركية مساعيها لاجتياز هذه المشاكل عبر الادلاء بتصريحات شديدة اللهجة.

وتابع: انه منذ استلام ترامب للسلطة ازدادت الاوضاع سوءا وفي الحقيقة قوّض حضوره الامن العالمي.

المصدر: وكالة فارس