أكد المستشار الإعلامي لمكتب الأمم المتحدة بدمشق خالد المصري الاثنين، وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى مخيم الوافدين بريف دمشق تمهيدا لنقلها إلى الغوطة الشرقية. وأعلن المصري، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “وصول قافلة المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى الغوطة الشرقية إلى مخيم الوافدين”، مشيراً إلى أن “المساعدات الإنسانية ستدخل إلى دوما في الغوطة الشرقية، وتتألف من 45 شاحنة من الغذاء والدواء وسيتبعها قوافل أخرى”. وأكد المصري أن “الممثل المقيم للأمم المتحدة بدمشق علي الزعتري سيرافق القافلة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية