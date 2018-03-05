أمر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر بإطلاق “عمليات فرض القانون في الجنوب الليبي”.وفق وكالة والوذكرت وكالة الأنباء الليبية أن تعزيزات وتجهيزات عسكرية ضخمة من بينها طائرات مقاتلة، قد وصلت مؤخرا إلى “قاعدة براك الشاطئ الجوية وذلك لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة استتباب الأمن في مناطق الجنوب الليبي”.

وأوضحت أن تلك التعزيزات أرسلت من قبل “غرفة عمليات القوات الجوية بقيادة اللواء محمد المنفور، وذلك بتعليمات مباشرة من سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر”.

يذكر أن مدينة سبها، أكبر مدن جنوب ليبيا، تشهد منذ مدة حالة أشبه بالحرب يلفها الغموض نتيجة تضارب الأنباء حول أطراف النزاع المسلح هناك.

المصدر: روسيا اليوم