افادت المديرية العامة للأمن العام ان الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 23/02/2018 لغاية 01/03/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية، وذلك على الشكل التالي :
– ثمانية اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
– شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل دخولهم بطرق غير شرعية.
– شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له .
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام