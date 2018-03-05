افادت المديرية العامة للأمن العام ان الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 23/02/2018 لغاية 01/03/2018، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية، وذلك على الشكل التالي :

– ثمانية اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

– شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل دخولهم بطرق غير شرعية.

– شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام