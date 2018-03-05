مسلحو “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بها يستهدفون بقذائف الهاون من مواقعهم في الغوطة الشرقية لدمشق مشفى تشرين العسكري ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2018 - 10:57
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قوات العدو الصهيوني تعتقل 12 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة
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الأمم المتحدة ترسل قافلة مساعدات إنسانية لـ70 ألف شخص في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق
سانا: عودة عشرات العائلات إلى قراها ومناطقها في ريفي حلب وإدلب بعد تطهيرها من الإرهاب
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب اردوغان يبحثان هاتفياً الوضع في سوريا لا سيما في الغوطة الشرقية لدمشق
الرئاسة الفرنسية: ماكرون واردوغان سيواصلان السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية في إطار عملية جنيف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الدول الأوروبية تبدي تطرفاً حيال طهران لإبقاء أميركا داخل الاتفاق النووي
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الحوثي: الموفد الأممي السابق اسماعيل ولد الشيخ يكذب باستمرار وقد كتب على تجربته بالفشل
العراق: الحشد الشعبي يعلن عن تطهير أكثر من 200 كم من صحراء غرب الأنبار
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إيطاليا: حركة الخمس نجوم اليمينية تتصدر الانتخابات التشريعية بنسبة تقارب 30% من الأصوات دون الحصول على الأغلبية المطلقة
وكالة شينخوا الصينية الرسمية: بكين تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 8.1% عام 2018
مسلحو “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بها يستهدفون بقذائف الهاون من مواقعهم في الغوطة الشرقية لدمشق مشفى تشرين العسكري ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص
منذ 53 mins
5 March، 2018
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