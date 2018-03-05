صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يأتي:

“تواصل مفارز السير في قوى الامن الداخلي مهمة ضبط مخالفات السرعة الزائدة عبر الرادارات ليلا نهارا، التي سجلت في خلال أسبوع اعتبارا من تاريخ 26/2/2018 لغاية صباح 5/3/2018، تنظيم 7880 مخالفات سرعة زائدة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتشكيل رادع لدى السائقين للقيادة بتأن بغية الحد من الحوادث. وهي تدعوهم الى الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني WWW.ISF.GOV.LB بغية الإطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام