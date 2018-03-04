أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “الجماعات المسلحة مستمرة في منع خروج المدنيين السوريين من الغوطة الشرقية لدمشق واستهداف الممر الإنساني المخصص لخروجهم”.

وقال ممثل المركز الروسي للمصالحة في سوريا الميجور يوري يفتوشينكو في بيان له الأحد “مرة أخرى لم يتمكن أي مدني من مغادرة المنطقة فقد سد المسلحون مخارجها”.

وتابع يفتوشينكو “المسلحون مستمرون في استهداف الممر الآمن الممتد حتى المعبر ونقطة التفتيش المتواجدة هناك”، مشيرا إلى أن “إطلاق النار من قبل المسلحين مستمر حتى في فترات التوقف التي أقرها المركز”.

وكشف يفتوشينكو أنه “في خلال الـ24 ساعة الماضية أطلق المسلحون في الغوطة الشرقية 24 قذيفة على العاصمة السورية وضواحيها ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص والتسبب في أضرار مادية”.

من جهة ثانية، أشار يفتوشينكو إلى “خرق وقف إطلاق النار في ذات الفترة في محافظات حلب واللاذقية ودمشق”.

المصدر: سبوتنيك