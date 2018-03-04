وصل وزير الخارجية البرازيلي الويزيو نونيس مساء الاحد الى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

وكان في استقبال الوزير البرازيلي والوفد المرافق في مطار بيروت الدولي، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة نجلا عساكر والسفير البرازيلي جورج قادري والاميرال في البحرية البرازيلية العاملة في إطار قوات اليونيفيل إدوارد فاسكيس والملحق العسكري في السفارة سيلفيو بسوا والديبلوماسي في وزارة الخارجية اللبنانية شربل نمر وأركان السفارة البرازيلية.

وبعيد وصوله، قال الوزير البرازيلي إن “هدف الزيارة هو التأكيد على عمق العلاقات بين لبنان والبرازيل وإرسال رسالة دعم إلى لبنان من قبل البرازيل التي لطالما وقفت إلى جانبه”.

وأضاف الوزير البرازيلي “لبنان يعتبر من البلدان الآمنة في المنطقة والمسؤولون اللبنانيون عرفوا كيف يبقون على هذا الوضع قياسا عما يجري في المنطقة”، واستبعد “أي تصعيد أمني ممكن أن يحصل من قبل إسرائيل”.

وأعلن الوزير ان “الرئيس البرازيلي ميشال تامر سيزور لبنان خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.

يشار إلى أن البرازيل تترأس قيادة القوات البحرية العاملة ضمن قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام