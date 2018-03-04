الرئيس الاسد: التحالف الغربي هو القوة الداعشية ويدعم جبهة النصرة والمنظمات الارهابية بدون اي خجل – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 4 2018 - 22:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
04 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
اصابة 3 جنود صهاينة في عملية دهس نفذها فلسطيني شمال مدينة عكا المحتلة واعتقال منفذ العملية بعد اطلاق النار عليه
حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس تباركان العملية وتؤكدان أن العملية تظهر إصرار الشعب الفلسطيني على المقاومة
الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري
الرئيس الأسد: الحملة الاعلامية والسياسية ضد سوريا تحت عناوين انسانية تهدف الى استنهاض الارهابيين بعد الضربات المتلاحقة
الرئيس الأسد: الغالبية بالغوطة يريدون حضن الدولة ولذلك ستستمر العملية ضد الارهاب بالتوازي مع فتح المجال للمدنيين للخروج
الرئيس الأسد: موضوع الكيميائي يستخدم ذريعة لتوجيه الضربات للجيش السوري والتحالف الغربي هو القوة الجوية الداعشية
الرئيس الأسد: دخول القوات الشعبية الى عفرين طبيعي بوجه العدوان الخارجي وانشغال الجيش بقتال الارهابيين بأماكن أخرى
الرئيس الأسد: الشعب السوري صاحب القرار الأخير في أي خيارات سياسية مستقبلية تتعلق ببلده ولن يكون القرار بيد أي أحد آخر
الرئيس الأسد يؤكد على أهمية التنسيق المسبق والدائم بين سوريا والدول الصديقة حول مختلف القضايا في هذه المرحلة الحساسة
جابري أنصاري: مواجهة الارهاب ينبغي أن يتزامن مع الحوار السياسي الهادف لإنهاء الأزمة ونجاح المفاوضات رهن بالتصدي للإرهاب
جابري أنصاري: أي جهد ستقوم به ايران لدعم الحل السياسي للأزمة في سوريا سيكون بالاتفاق مع القيادة السورية
الجيش السوري يسيطر على بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية لدمشق بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة فيها
المرصد المعارض: قوات الجيش السوري سيطرت على أكثر من 25% من مساحة الغوطة الشرقية لدمشق
المرصد المعارض: قوات الجيش المتقدمة من شرق الغوطة أصبحت على بعد 6 كم من القوات المتواجدة في ادارة المركبات غرب الغوطة
المرصد المعارض: مقتل 68 عسكريا تركيا و267 من "الجيش الحر" و302 مسلحا كرديا منذ بداية المعارك في عفرين شمال سوريا
سانا: شهيد في بلدة أصيلة بريف حماه الشمالي الغربي وجريح في حي القميرية بدمشق القديمة اثر قصفها من قبل "جبهة النصرة"
الأمم المتحدة: سنرسل قافلة مساعدات الإثنين للغوطة الشرقية من 46 شاحنة تقل حاجات طبية وغذائية بعد حصولنا على الموافقه
الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة يدخلون قافلة مساعدات الى بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي
الرئيس الايراني طالب باتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي البلدان التي تزود السعودية والتحالف ضد اليمن بالسلاح بتحمل مسؤوليتها
اليمن: رئيس المجلس السياسي الأعلى يؤكد أهمية رفد الجبهات بالرجال الأكفاء القادرين على صد العدوان والدفاع عن البلاد
الرئيس صالح الصماد: ما نلمسه من الجبهات من ثبات دليل على أن النصر حليف اليمن وليس لدينا أي شك في حتمية النصر
مصادر يمنية: مصرع العديد من عناصر قوى العدوان بينهم جنود سودانيون خلال صدّ محاولة تقدّم واسعة باتجاه منفذ حرض
العراق: مقتل 8 مسلحين من تنظيم داعش ومحاصرة انتحاري في عملية لقوات الحشد الشعبي في قرية السعدية بقضاء الحويجة
لبنان: وصول وزير الخارجية البرازيلي في زيارة رسمية تستمر يومين ويلتقي خلالها نظيره اللبناني ورئيسي الجمهورية والحكومة
رئيس الحكومة سعد الحريري يزور النائب فؤاد السنيورة ويطلب منه المضي في ترشحه للانتخابات النيابية والأخير استمهل للإثنين
وزير الخارجية جبران باسيل: الانتخابات فرصة للتغيير الحقيقي ولقمع الفساد المستشري وتأمين فرص العمل للأجيال الطالعة
الايطاليون يواصلون الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لإختيار 630 نائبا و315 عضوا في مجلس الشيوخ
رئيسة وزراء بريطانيا تعرب في اتصال هاتفي مع ترامب عن قلقها البالغ حيال اعلانه فرض رسوم جمركية على الفولاذ والالومينيوم
مالي: فرض حظر التجول لمدة أسبوع في مدينة غاو بشمال مالي التي تشهد توترا منذ أيام بين السكان من قومية سونغاي ومن العرب
الرئيس الاسد: التحالف الغربي هو القوة الداعشية ويدعم جبهة النصرة والمنظمات الارهابية بدون اي خجل
منذ 2 ساعة
4 March، 2018
التعليقات
ذات صلة
الحريري طلب من السنيورة الاستمرار بالترشح للانتخابات النيابية في صيدا
موسكو: المسلحون مستمرون بمنع خروج المدنيين السوريين من الغوطة الشرقية
وزير الخارجية البرازيلي يصل الى لبنان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..