فتحت مكاتب الاقتراع في السابعة صباحا (6.00 ت غ) في ايطاليا حيث دعي الناخبون للمشاركة في انتخابات تشريعية نتائجها غير محسومة مع تصاعد اليمين واليمين الشعبوي وبعد دعوة سيلفيو برسلوسكوني لأداء دور كبير في المشهد السياسي.

يختار الناخبون في العملية التي تستمر حتى الحادية عشرة مساء 630 نائبا و315 عضوا في مجلس الشيوخ، ونظرا لتعقيد النظام الانتخابي الجديد، سيتعين الانتظار حتى وقت متأخر لمعرفة تشكيلة البرلمان المقبل.

وكان لا يزال حتى السبت عدد كبير من الناخبين مترددين في اختيارهم لمن سيصوتون، بعد حملة انتخابية استمرت شهرين وهيمنت عليها مسائل الهجرة والأمن والانتعاش الاقتصادي، ومن المتوقع تسجيل نسبة امتناع عن المشاركة غير مسبوقة.

ومنع نشر استطلاعات الرأي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، وتضع الاستطلاعات الأخيرة المتوافرة تحالف اليمين واليمين المتطرف في المركز الأول مع 37% من نوايا التصويت (من بينها 17% لفورتسا ايطاليا. حزب برلوسكوني و13% للرابطة).

وتأتي حركة خمس نجوم في المركز الثاني مع 28% من نوايا التصويت. يليها تحالف اليسار الوسطي مع نسبة 27% (من بينها 23% لحزب رينزي الديموقراطي) اضافة الى حركة “أحرار ومتساوون” اليسارية مع 6%.

ويقول الخبراء أن عتبة الحصول على غالبية المقاعد هي 40 إلى 45% بموجب النظام الانتخابي الجديد الذي يمزج بين النسبي والاكثري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية