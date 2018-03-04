توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيًّاً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

– الحالة العامة:

طقس مستقرّ و دافئ نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى يوم الثلاثاء حيث يصبح متقلباً.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسميّة) كما تنخفض نسبة الرطوبة.

– الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًّاً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

– الثلاثاء: غائم جزئيّاًً مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تنخفض بشكل تدريجي وملحوظ خلال النهار،كما تنشط الرياح وتشتدّ احياناً (٦٥كلم/س) حيث يرتفع معها موج البحر الى ٣ أمتار، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحياناً خاصة على الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 11 و 23 درجة، فوق الجبال ما بين 9 و 20 درجة، في الارز ما بين 2 و 12 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 6 و 23 درجة.

– الرياح السطحية: شماليّة غربية الى جنوبية شرقية ، سرعتها من ١٠ الى ٢٥ كم/س

– الانقشاع: جيّد

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٢٥ و٦٠ %.

– حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: ١٩°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٨ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية