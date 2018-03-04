وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، المبادرة التي اتخذتها السلطات الصينية بشأن رفع القيود المفروضة على فترة ولاية الرئيس ” بالمذهلة” ، وجاء ذلك وفقا لقناة ” السي ان ان”.

وقال ترامب في ختام حملة لجمع التبرعات في ولاية فلوريدا السبت ” الآن (الرئيس الصيني شي جين بينغ) هو رئيس حتى مماته ، رئيس لمدى الحياة ، انه رائع ،انظروا استطاع ان يفعل ذلك، أعتقد ان هذا مذهل”، مضيفاً ” علينا ان نجرب ذلك يوما ما”.

هذا وأصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الأسبوع الماضي ، مشروع تعديلات مقترحة، أهمها إزالة القيود المفروضة على الفترة الزمنية لرئاسة الجمهورية في الصين.

ووفقا للدستور الحالي، زعيم البلاد لا يحق له البقاء في منصبه لمدة تزيد على فترتين متتاليتين لمدة خمس سنوات.

المصدر: سبوتنيك