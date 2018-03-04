لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم نتيجة الرياح العاصفة التي ضربت مقاطعات الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وجاء ذلك وفقا لقناة” أن بي سي”.

هذا وضربت عاصفة ثلجية مصحوبة برياح قوية خمسة عشرة ولاية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وفي ذروة العاصفة الثلجية انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون مستهلك، فضلا عن إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية، وأعلن حاكم فيرجينيا على أراضي الولاية حالة الطوارئ.

وفي العاصمة واشنطن، أغلقت المؤسسات العامة والمدارس أبوابها يوم الجمعة، بسبب الرياح القوية، هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل خمسة أشخاص في عدد من مقاطعات الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك