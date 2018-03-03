قال مدير بنك إنجلترا المركزي، مارك كارني، إن العملات الرقمية أظهرت فشلا في أن تصبح وسيلة نقدية، وأضاف أن عدة مؤشرات كشفت كونها مجرد فقاعة مالية، وأضاف كارني، أن على المشرعين أن يتحركوا لحماية المستهلكين ووقف استخدام تلك العملات في أنشطة غير قانونية، وفق ما نقلت رويترز.

ولم يدع المسؤول المالي، إلى حظر عملات رقمية مثل بيتكوين، وأقر بأن للتكنلوجيات المستخدمة في المجال المالي عدة جوانب إيجابية، “لكنها تستدعي تقنينا على غرار باقي الأنظمة المالية الأخرى”.

وأوضح كارني في لندن “يجري التعامل مع العملات الرقمية بمثابة مال، لدى عدد محدود من الناس وفي نطاق محدود، أي بالموازاة مع العملات التقليدية فقط، وما يعنيه ذلك هو أنها تفشل”، وكان قد أبدى شكوكه حيال العملات الرقمية، في وقت مبكر من العام الحالي، أمام طلبة مدرسة للاقتصاد في اسكتلندا.

وأشار إلى أن العملات الرقمية تثير مخاوف بشأن عدد من الممارسات الخطيرة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، فضلا عن الالتفاف على الرقابة والعقوبات الدولية.

وارتفعت قيمة عملة بيتكوين الرقمية من قرابة ألف دولار في بداية 2017 إلى نحو 20 ألف دولار، في أواسط ديسمبر الماضي، ثم هوت إلى 6 آلاف دولار، الشهر الماضي ولم تتعاف بعدها سوى بشكل محدود.

المصدر: سكاي نيوز