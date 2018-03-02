اعلن رئيس الوزراء البوسني دينيس زفزيديتش لدى لقائه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عدم وجود اية عقبة امام العلاقات الثنائية مؤكدا رغبة بلاده تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران الى المستوى المطلوب .

واشاد رئيس الوزراء البوسني بالدعم الذي قدمته ايران للبوسنة في الماضي وقال ان ايران لديها مكانة في قلوب الشعب البوسني.

ووصف العلاقات بين البلدين بانها حميمة للغاية مؤكدا عدم وجود اي عقبة امام العلاقات الثنائية ومعربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران الى المستوى المطلوب.

واشار الى ضرورة توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية واقامة العلاقات المصرفية وكذلك توفير التسهيلات فيما يتعلق بتاشيرات الدخول لتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .

بدوره قال ظريف ان ايران ليس لديها اية قيود لتعزيز العلاقات والتعاون مع البوسنة.

واضاف ان سياسة ايران تقوم على دعم التلاحم والاستقرار في البوسنة والتعاون بين جميع الاقوام في هذا البلد وقال ان اقامة اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين بامكانه ان يفعل العلاقات الاقتصادية للجانبين كما ان اقامة علاقات مصرفية مباشرة وتوفير تسهيلات منح تاشيرات الدخول بامكانهما ان تسوية العقبات امام التعاون الثنائي الى حد ما.

المصدر: وكالة فارس