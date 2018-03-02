طلبت شركة الطيران الإسرائيلية “العال” دعم مجموعة ضغط في قطاع الطيران المدني العالمي لمساعدتها في الحصول على الموافقة اللازمة لاستخدام المجال الجوي السعودي حتى تتمكن من المنافسة مع شركة طيران الهند “إير إنديا” التي أطلقت خطا جويا بين الهند وكيان العدو الاسرائيلي.

وجاء الطلب في خطاب من الرئيس التنفيذي للعال كوهين يوسيشكين إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي(إياتا) قال فيه إنه خاطب أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنفس الهدف.

وقال الرئيس التنفيذي في رسالته “نتوجه إليكم لنطلب من إياتا التدخل وتمثيل مصالح صناعة الطيران بتوفير فرص متساوية لجميع شركات النقل الجوي التي تمر عبر السعودية ورفض أي شكل من التمييز”، على حد تعبيره.

وكانت شركة طيران الهند قد كشفت النقاب الشهر الماضي عن خطط لبدء رحلات مباشرة إلى تل أبيب تمر عبر المجال الجوي السعودي وهو الطريق الأقصر لجميع الطائرات المتجهة إلى فلسطين المحتلة.

وتزداد التسريبات عن تطور العلاقات الاسرائيلية السعودية، ولذلك لو سمح للطائرات الاسرائيلية بالعبور فوق الاجواء السعودية فذلك سيكون دليلا اضافيا على هذه العلاقات ومحاولة جديدة لتطبيعها.

المصدر: وكالة معاً